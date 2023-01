Von Queen gehasst: Prinzessin Kate folgt einem von Diana initiierten Trend

Prinzessin Catherine gilt schon lange als international gefeierte Stilikone. Als Mitglied der britischen Königsfamilie und zukünftige Königsgemahlin muss sich die Ehefrau von Prinz William aber an bestimmte Kleiderregeln halten. Während der Regentschaft der verstorbenen Queen Elizabeth II galt das Protokoll als besonders streng. Einige Trends waren der traditionsbewussten Monarchin ein Dorn im Auge, was Kate aber nicht immer davon abhielt, ihnen zu folgen.

Kates modische Vorliebe war Queen verhasst

In der Vergangenheit hat sich Catherine schon das eine oder andere Mal in Kleidungsstücken gezeigt, welche die Queen Berichten zufolge nicht mochte - auch wenn Kate darauf verzichtet haben soll, von der Königin verachtete Trends nicht in ihrer Anwesenheit zu tragen. So waren weibliche Royals in Anzughosen der Queen immer schon ein Dorn im Auge. Auch Jeans hielt Elizabeth II angeblich für ein No-Go.