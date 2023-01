Gefährliche Abnehmkur & Beauty-OP: Die letzten Tage von Lisa Marie Presley

Hinzukam angeblich eine Schönheits-OP, der sich Presley kurz vor ihrem Tod unterzogen haben soll. Diese habe zwei Monate vor den Golden Globes stattgefunden. Außerdem soll sie begonnen haben, Medikamente zur Gewichtsabnahme einzunehmen, wird die Quelle zitiert. Alleine in den sechs Wochen vor den Globes, die am 10. Jänner 2023 im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills verliehen wurden, habe sie zwischen 40 bis 50 Pfund abgenommen - also zwischen 18 und 22 Kilogramm.