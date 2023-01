Marilyn Manson wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen angeklagt

Weitere Frauen, darunter auch die "Game of Thrones"-Darstellerin Esme Bianco, hatten Vorwürfe oder Klagen gegen den 54-jährigen Manson wegen sexueller beziehungsweise physischer Gewalt vorgebracht. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein. Im November 2021 durchsuchten Beamte das Haus des Rockers in Los Angeles. Laut einer früheren Mitteilung des Sheriff-Büros drehen sich die Nachforschungen um Vorwürfe häuslicher Gewalt in einem Zeitraum zwischen 2009 und 2011, als Manson in West Hollywood lebte.

Manson bestritt die Missbrauchswürfe stets. 201 hatte er sich der Polizei gestellt, weil wegen eines Vorfalls bei einem Konzert im Jahr 2019 ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Damals soll Manson eine Kamerafrau mehrfach bespuckt haben. Er kam auf Kaution frei.