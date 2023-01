Erbstreit? Lisa Marie Presleys Mutter Priscilla ficht ihr Testament an

Laut Dokumenten, die Page Six vorliegen sollen, hat die 77-Jährige einen Richter gebeten, die Gültigkeit der Änderung zu bestimmen. In der Gerichtsakte soll Priscilla Presley behaupten, dass sie und Siegel am 29. Januar 1993 erstmals zu Co-Treuhändern ernannt wurden, als Lisa Marie "einen widerruflichen Living Trust einführte, den sie am 27. Januar 2010 änderte und vollständig neu formulierte".

Nachdem ihre Tochter am 12. Jänner dieses Jahres an einem Herzstillstand verstorben war, soll Priscilla Presley jedoch eine neue Änderung gefunden zu haben, die auf den 11. März 2016 datiert war. Die Elvis-Witwe behauptet in den Dokumenten, dass die Unterschrift ihrer Tochter auf dem Dokument von 2016 "nicht mit ihrer üblichen und üblichen Unterschrift übereinstimmt", und argumentiert weiter, dass Lisa Maries Name sogar falsch geschrieben worden sei.

Sie behauptete außerdem, dass das Dokument nie notariell beglaubigt und ihr nicht zu Lebzeiten von Lisa Marie zugestellt worden sei, wie in den Bedingungen der Treuhandvereinbarung von 2010 festgelegt wurde.