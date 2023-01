Sarah Ferguson versuchte auf Presley-Begräbnis mit Queen-Zitat Trost zu spenden

Neben "Fergie" nahmen prominente Weggefährten wie Sänger Axl Rose und Sängerin Alanis Morissette an der öffentlichen Trauerfeier in Graceland teil. Zu der Gedenkveranstaltung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee kamen auch viele Fans. "Danke euch allen, dass ihr hier seid", sagte Lisa Marie Presleys Mutter Priscilla Presley.

Wie Page Six berichtet, schlossen Ferguson und Presley eine Freundschaft, als sie mit ihrem Ex-Mann Michael Lockwood in Großbritannien lebte.