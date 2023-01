Lisa Marie Presleys Tochter Riley Keough heimlich erstmals Mutter geworden

Familienmitglieder und prominente Weggefährten wie Sänger Axl Rose, Sarah "Fergie" Ferguson und Sängerin Alanis Morissette haben der gestorbenen Elvis-Tochter Lisa Marie Presley bei einer öffentlichen Trauerfeier in Graceland gedacht. Zu der Gedenkveranstaltung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee kamen am Sonntag auch viele Freunde und Fans. "Danke euch allen, dass ihr hier seid", sagte Lisa Marie Presleys Mutter Priscilla Presley.

Lisa Marie Presleys Tochter erstmals Mama

W√§hrend die Familie um Lisa Marie Presley trauert, dringen aber auch erfreuliche Nachrichten √ľber den Presley-Clan an die √Ėffentlichkeit. Wie Page Six berichtet, sollen Riley Keough und ihr Ehemann Ben Smith-Petersen still und heimlich Eltern einer Tochter geworden sein. F√ľr die Tochter von Lisa Marie Presley und ihren Gatten ist es das erste Kind.

Smith-Petersen soll auf die √ľberraschende Enth√ľllung angespielt haben, als er am Sonntag einen Brief seiner Frau an Lisa Marie Presleys Gedenkst√§tte in Graceland vorlas, berichtet das US-Portal.