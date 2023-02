Prinz Harrys Memoiren der Anfang vom Ende seiner Ehe mit Meghan?

Nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren "Reserve" (Originaltitel "Spare"), in denen der Herzog von Sussex intime Details preisgibt und mit dem Königshaus abrechnet, sind die Umfragewerte der Sussexes rapide gesunken. "Auch in den Vereinigten Staaten ist die Popularität von Harry und Meghan deutlich gesunken, und ich denke, dass die beiden definitiv das Ausmaß der Gegenreaktion unterschätzt haben, die es gegen 'Spare' geben würde", stellt Adels-Experte Nile Gardiner fest. Für die gebürtige US-Amerikanerin Meghan wohl besonders bitter: Selbst die einst durch ihre Affäre mit Charles in Ungnade gefallene Camilla gilt einer neuen Umfrage von Newsweek zufolge in den USA derzeit als beliebter.

Adels-Experte: Düstere Prognose über Meghan und Harry ab

"Das ist der Grund, warum ich denke, dass Meghan ziemlich still war", spekuliert Gardiner gegenüber express.uk.co weiter. Auf die Frage, ob die Herzogin jetzt anfangen könnte, sich von den Aussagen ihres Mannes zu "distanzieren", um ihr eigenes Image zu wahren, gab dieser eine düstere Prognose ab: "Ich denke, wir sehen allmählich Spaltungen im Lager Harry und Meghan, denn dieses Buch war meiner Meinung nach absolut katastrophal für ihr Ansehen und ihr Image." Womit der Royal-Kenner im Grunde andeutet, dass die Negativ-Reaktionen auf Harrys Memoiren auch dessen Ehe mit der ehemaligen Schauspielerin belasten könnten.