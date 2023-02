Charlènes Erziehungsstil: Zwillinge haben "eigene Probleme", trotz Privilegien

"Es ist wichtig, dass Charlène sehr diskret mit ihrer Erziehung umgeht, aber sie muss ihre Kinder auch so erziehen, wie die Öffentlichkeit ein 'gutes Kind' wahrnimmt. Sie müssen gut erzogen und höflich, sauber und ordentlich und kontaktfreudig sein", betont die Expertin. "Wenn Kinder außerhalb der Öffentlichkeit aufwachsen, unterscheidet sich die Art ihrer Erziehung stark von der eines öffentlichen Königshauses [oder in dem Fall, Fürstenhauses]." Es hänge natürlich auch immer davon ab, wie hochrangig der Nachwuchs sei.

Zwillinge von Monaco: "Eigene Probleme" trotz Privilegien

Eine weitere Schwierigkeit, mit der sich die Fürstin konfrontiert sieht, sei der Umstand, dass Charlène, wie viele andere Royals, die Vollzeitjobs und königliche Verpflichtungen haben, an denen sie teilnehmen müssen, "längere Zeit ohne ihre Kinder verbringen muss".

Was wohl auch für die Zwillinge nicht immer einfach ist. "Kinder, die in der königlichen Familie aufgewachsen sind, haben manchmal ihre eigenen Probleme", betonte Mairead Molloy diesbezüglich. "Kinder großzuziehen kann selbst in den besten Zeiten schwierig sein, aber diejenigen, die in der Öffentlichkeit stehen, unterliegen einem extrem hohen Maß an Kontrolle, insbesondere die Mitglieder der königlichen Familie."

"Darüber hinaus sind Mitglieder königlicher Familien einer viel größeren Unsicherheit in Bezug auf ihre Arbeits- und Reisepläne ausgesetzt, was zu Schwierigkeiten bei der Kindererziehung führen kann, sodass eine stabile Erziehung unerlässlich ist", führte die Beziehungsexpertin weiter aus.