Fürstin Charlène: Kindheitsdrama, das sie bis heute verfolgt, enthüllt

"Mein Vater sagte uns: 'Trauert, wir gehen nicht zurück'", erinnerte sich Alberts Ehefrau. "Meine Brüder waren sechs und sieben Jahre alt. All meine Freunde, die Sonntagnachmittage, an denen wir auf den Farmen Cricket spielten, das Leben, das ich gekannt hatte, war vorbei", so die Fürstin.

Keine Freunde am Fürstenhof

Aus Liebe zu Fürst Albert, den die ehemalige Profisportlerin 2011 ehelichte, zog Charlène an den monegassischen Fürstenhof. Hier habe sie Schwierigkeiten gehabt, sich einzuleben, hieß es immer wieder. Sie selbst hatte einmal in einem Interview zugegeben, "einsam" am Fürstenhof zu sein und ihre Freunde und Familie zu vermissen.