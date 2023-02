40-jährige Baggerfahrerin: "Ich bin die Frau, mit der Harry erstes Mal hatte"

Prinz Harry: Erstes Mal mit Baggerfahrerin?

Dafür meldet sich eine bis dato unbekannte 40-jährige Frau zu Wort, die behauptet, Prinz Harry habe sein erstes Mal mit ihr erlebt. Sasha Walpole behauptet gegenüber der Daily Mail: "Ich bin die ältere Frau, die Prinz Harry entjungfert hat." Walpole ist lediglich zwei Jahre älter als der Herzog von Sussex und damit wesentlich jünger, als die meisten Frauen, über die bisher spekuliert worden ist. In einem von der Daily Mail veröffentlichten Interview sagt Walpole: "Ich bin hier, um meine Geschichte zu erzählen, in meinen eigenen Worten." Sie sei die Frau, von der Harry schreibt, seine Jungfräulichkeit an sie verloren zu haben.

Sasha, heute Mutter von zwei Kindern, die ihren Lebensunterhalt mit Baggerfahren verdient, soll Harry in den Pub eingeladen, um ihren 19. Geburtstag zu feiern. Der Prinz sei damals ein 16-jähriger Eton-Schüler gewesen, nicht 17, wie in "Spare" berichtet. Harry sei es zudem gewesen, der damals den ersten Schritt gemacht habe, der zu ihrem "spontanen und prickelnden" Sex auf einem Feld hinter dem Pub The Vine Tree im Dorf Norton in Wiltshire geführt habe. Sein Leibwächter soll zu dieser Zeit in einem geliehenen Ford Fiesta nach ihm gesucht haben.

Die Daily Mail veröffentlichte auch ein altes Foto, auf dem Walpole und Harry zusammen mit Freundinnen im Jahr 2001 im Beaufort Polo Club in der Nähe von Tetbury in Gloucestershire zu sehen sind. Die beiden waren angeblich gut befreundet. So eng, dass Harry ihr eine ausgestopfte Miss Piggy und eine Comedy-Geburtstagskarte mit einem Witz über einen aufgeblähten Wal auf der Vorderseite mitgebracht zum Geburtstag mitgebracht haben soll. Er fügte seinem Geschenk noch ein Tablett mit zehn Shots hinzugefügt haben - für sie und ihn jeweils fünf, wodurch die beiden bis zum Ende des Abends sehr betrunken gewesen sein sollen.