Prinzessin Kate brach goldene Regel der Queen und enthüllte privates Detail

Die britische Prinzessin Kate gibt sich in ihrer Rolle als künftige Königin Großbritanniens nahbarer als all ihrer Vorgängerinnen. Immer wieder posiert sie etwa mit Fans für gemeinsame Fotos, und wechselt das ein oder andere Wort mit ihren Bewunderern. Außerdem gibt die 41-Jährige gern wohldosiert private Details preis. Eine Tatsache, die sie von der im vergangenen Jahr verstorbenen Königin Elizabeth II unterscheidet.

Queen Elizabeth verriet ihr Lieblingsessen nicht

Laut dem britischen Autor und Adelsberichterstatter Gordon Rayner habe die Queen etwa nie öffentlich gemacht, was sie am liebsten isst. "Wie mir einer ihrer Mitarbeiter einmal anvertraute: 'Wenn sie sagt, sie hätte ein Lieblingsessen, würde ihr nie wieder etwas anderes serviert werden'", verriet er dem Hello!-Magazin. Jener Speise wäre sie in diesem Fall wohl schnell überdrüssig geworden. Kate habe diese "goldene Regel", wie Hello! schreibt, bereits mehrfach gebrochen.