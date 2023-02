Training bis zur Schmerzgrenze: Lindsey Vonns verbissener Kampf zurück zu Top-Form

Trennung, zwei aufwendige Knie-OPs und der Tod ihres geliebten Hundes Bear: Lindsey Vonn hatte zuletzt einiges zu verkraften. Mittlerweile geht es aber wieder bergauf im Leben des ehemaligen Ski-Stars. Vonn hat nicht nur einen neuen Hund in ihr bestehendes Hunderudel aufgenommen und in Zusammenarbeit mit Gucci Vault eine Skibekleidungskollektion herausgeben, sie ist nach dem Eingriff an ihrem Knie auch körperlich wieder top in Form. Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihr knallhartes Training.

Lindsey Vonn über ihr Leben mit Schmerzen

2019 war Lindsey Vonn offiziell vom Skirennsport zurückgetreten. "Mein Körper ist nicht mehr zu reparieren", hatte sie bei ihrem Rücktritt aus dem Ski-Sport erklärt. Ihre Karriere wurde durch zahlreiche Trophäen und gebrochenen Rekorden ausgezeichnet - doch das harte Training und die vielen Skirennen haben ihren Tribut gefordert. Zahlreiche Verletzungen machten es Vonn zunehmend schwerer, Erfolge auf der Piste zu verzeichnen. 2011 hatte sie bei einem Sturz bei Training eine Gehirnerschütterung erlitten. Sie zog sich unter anderem Frakturen am linken Schienbeinkopf, gerissene Kreuzbänder, Frakturen im Knie, Arm und Knöchel zu. Seit Jahren leidet die US-Amerikanerin unter chronischen Schmerzen.