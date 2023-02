Wrestling-Star Hulk Hogan gelähmt durch Rücken-OP?

Nachdem Profi-Wrestler Kurt Angle behauptet hatte, sein Kollege Hulk Hogan könne seinen Unterkörper nach einer Rückenoperation nicht spüren, hat ein Sprecher Hogans das Gerücht gegenüber etonline.com richtiggestellt.

Sorge um Hulk Hogan

In einer kürzlich erschienenen Folge des Podcasts "The Kurt Angle Show" sprach der 54-jährige Angle über ein Treffen mit dem 69-jährigen Hogan zum 30. Jahrestag von WWEs Monday Night Raw. "Hogan wurde erneut am Rücken operiert. Er hatte die Nerven von seinem Unterkörper durchtrennt", behauptete Angle im Podcast. "Er kann seinen Unterkörper nicht spüren. Er muss seinen Stock benutzen, um herumzugehen. Ich dachte, er benutzt seinen Stock, weil er Rückenschmerzen hatte. Er hat keine Schmerzen. Er hat überhaupt nichts. Er kann nichts fühlen. Er kann seine Beine nicht fühlen, also muss er mit einem Stock gehen, also ist das ziemlich ernst."