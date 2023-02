Jennifer Garner: Alles über ihren Freund - und wie Ben Affleck auf ihn zu sprechen ist

Wie tickt John Miller?

Eine Quelle erzählt US Weekly, dass Miller ähnlich ticken und erklärt: "Sie liebt es, wie wenig er sich um das Rampenlicht oder den ganzen Hollywood-Scenester-Zeug kümmert."

"In dieser Hinsicht ganz anders als die Beziehung zwischen Ben und J.Lo. Sie werden nie sehen, wie sie es vor die Kameras stellen oder sich darauf festlegen, welche Veranstaltungen sie gemeinsam besuchen sollen, das ist einfach nicht ihr Stil", so der Insider weiter. "Sie sind glücklicher, ein normales Paar zu sein, das unter dem Radar steht, und brauchen keine Bestätigung von jemand anderem, um zu wissen, dass sie füreinander bestimmt sind."

Wie steht Affleck zu John Miller?

Dass Miller und Garner einander daten, wurde bekannt, kurz nachdem Garners Scheidung von Affleck offiziell vollzogen wurde. Das ehemalige Hollywood-Traumpaar hatte sich 2015 getrennt. Aus ihrer gescheiterten Beziehung mit dem "Batman"-Star hat Jennifer Garner drei Kinder: die Töchter Violet und Serafina sowie Sohn Samuel.

Pikant: Miller war selbst noch verheiratet, als er und Garner zusammenkamen. Seine Scheidung von Caroline Campbell, mit der er zwei Kinder teilt, wurde etwa einen Monat später im selben Jahr abgeschlossen.

Affleck hat den neuen Mann an der Seite seiner Ex-Frau übrigens auch schon kennengelernt. Nachdem Garner und Miller am Samstag bei einem Spaziergang während eines Wochenendausflugs nach Santa Barbara, Kalifornien, zusammen fotografiert wurden, wurden Affleck und Miller am nächsten Tag bei einem Gespräch mit Miller geknipst. Der oft so finster dreinblickende Ben Affleck lacht auf den gemeinsamen Fotos. Mit Garners Freund dürfte er sich demnach gut verstehen.