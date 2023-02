Britischer Star behauptet, Harry habe über Verlust seiner Jungfräulichkeit gelogen

In seinen Memoiren "Spare" (deutscher Titel "Reserve") plaudert Prinz Harry so manch pikantes Detail über sein Privatleben aus. Darunter auch, dass er seine Jungfräulichkeit im Alter von siebzehn Jahren an eine ältere Frau verloren habe. Sein erstes Mal habe er hinter einem gut besuchten Pub auf einem Feld gehabt, schreibt der Herzog von Sussex in seinem Buch. "Sie mochte Pferde sehr gerne und behandelte mich wie einen jungen Hengst", lautet eine Passage. "Es war eine schnelle Angelegenheit. Danach hat sie mir einen Klaps auf den Po gegeben und hat mich weggeschickt."

Rupert Everett behauptet, Harrys Geschichte stimme nicht

Doch sollte Harry etwa geschwindelt haben, wenn es um den Verlust seiner Jungfräulichkeit geht? Der britische Schauspieler Rupert Everett meint jedenfalls, die Version des Prinzen widerlegen zu können.

"Übrigens weiß ich, wer die Frau ist, an die er seine Jungfräulichkeit verloren hat", sagte Everett in einem Interview mit The Telegraph. "Und es war nicht hinter einer Kneipe. Und es war nicht in diesem Land", behauptete der 63-jährige. "Ich will es nur klarmachen, dass ich es weiß", fügte er hinzu.