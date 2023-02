Die extremen Hobbys von Hollywoodstar Jared Leto

Nat√ľrlich setzt der "30 Seconds to Mars"-Frontman, der √ľbrigens strikter Nichtraucher ist, auch auf Sport, um seine Muskeln zu definieren. Dabei verhilft ihm besonders Yoga zum fitten K√∂rper. Au√üerdem nutze er jede freie Minute in der Natur: "Ich bin ein abenteuerlicher Wanderer, das hei√üt, ich liebe es, durch B√ľsche zu kriechen. Ich liebe es, drau√üen zu sein und dort was zu machen. Dabei benutze ich auch nie einen iPod. Ich mag es, die Ger√§usche der Natur zu h√∂ren."

Aktivurlaub in der Antarktis

Wenn er nicht gerade Filme dreht oder mit seiner Band im Einsatz ist, geht Leto zahlreichen Aktivit√§ten nach. Erst k√ľrzlich verschickte der Amerikaner, der unter anderem auf Haiti und in Colorado aufgewachsen ist und der an der Seite von Claire Danes mit der Fernsehserie "Willkommen im Leben" bekannt wurde, auf Instagram Gr√ľ√üe aus der Antarktis - wo er dick eingepackt den eisigen Temperaturen trotzte und Pinguine und Eisberge fotografierte.