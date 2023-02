Die strenge Erziehung, die William und Kate ihren Kindern zukommen lassen

Ihre Kinder lassen Prinz William und Prinzessin Kate so gut es geht, normal aufwachsen. Innerhalb der bodenständigen Erziehung, die das Paar Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis angedeihen lässt, gibt es auch bestimmte Vorschriften, welche die Sprösslinge des Prinzen und der Prinzessin von Wales daheim zu befolgen haben.

Was William und Kate ihren Kindern nicht durchgehen lassen

Kate und William haben Berichten zufolge eine feste Haushaltsregel, an die sich ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis halten müssen. In ihrem neuen Zuhause Adelaide Cottage in Windsor sollen sie feste Vorschriften festgelegt haben – einschließlich einer, die stets eingehalten werden muss. Wie ein Insider gegenüber der Sun ausplaudert, darf im royalen Haushalt des Prinzen und der Prinzessin von Wales nicht geschrien werden.