Besessen von Beauty-Eingriffen: Insider besorgt über Madonnas Obsession mit Fillern

Ein Teil des Problems bestünde darin, dass Madonna nicht anders aussehen will als in ihrer Blütezeit. Indem sie versuche, den Lauf der Natur aufzuhalten, mache sie sich fast unkenntlich. "Sie will aussehen wie '2000er Madonna' und spricht über sich selbst in der dritten Person", sagte eine Quelle, die der legendären Sängerin nahesteht. "Sie ist sich sehr bewusst, dass ihr Gesicht eines der bekanntesten auf dem Planeten ist, also will sie keine Cartoon-Version von sich selbst sein."

Madonna: Pralle Wangen um jeden Preis?

"Aber sie möchte auch die höheren Wangenknochen, für die sie berühmt war – und der beste Weg, diese zu erreichen, sind Filler", erklärt der Insider. "Sie hat gehört, dass volle Wangen die Altersfalten verbergen, und sie ist besessen von dieser Vorstellung", sagte die Quelle. "Die Wangen werden also geschwollen sein, selbst wenn Leute von außen denken, dass sie dadurch entweder seltsam oder pummelig aussehen."