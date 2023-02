Jennifer Lopez & Ben Affleck in der Krise? Lippenleser deutet Streit bei Grammys

"Bennifer" - wie Jennifer Lopez und Ben Affleck von ihren Fans genannt werden, wurden w√§hrend der Grammy-Verleihung am Sonntagabend bei einem unangenehmen Moment gefilmt. Anscheinend befahl JLo ihrem Mann, sich f√ľr die Kameras mehr anzustrengen. Die S√§ngerin schnauzte ihren Gatten an und forderte ihn auf, so zu tun, als w√ľrde er sich am√ľsieren, Affleck reagierte trotzig. Ein peinlicher Austausch zwischen dem vermeintlichen Traumpaar, der vor der Kamera festgehalten wurde.

Lopez und Affleck: Angespannte Situation bei den Grammys

Das Paar, das in letzter Zeit schon mehrfach angespannt in der √Ėffentlichkeit gesichtet wurde, tauschte w√§hrend der Zeremonie genervte Worte aus, w√§hrend sich Grammy-Gastgeber Trevor Noah neben JLo und Affleck setzte.

Die Daily Mail bat einen Lippenleser, die Szene zu analysieren. Dieser will folgendes Gespräch beobachtet haben.

Der angespannte Austausch begann damit, dass Affleck seiner Frau, mit der er seit rund einem halben Jahr verheiratet ist, etwas ins Ohr fl√ľsterte. Diese wich zur√ľck, um ihren Mann anzugiften.