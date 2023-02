Herablassend und kontrollierend: Gefährdet Jennifer Lopez Ehe mit Affleck?

Dass Affleck daraufhin nicht lächelte, würde darauf hindeuten, dass beide verärgert waren. Das Paar habe weder wissende Blicke ausgetauscht, noch gegrinst oder sich in einem "Scherzlachen" vereint.

In Summe eine bedenkliche Eheszene, die zudem kein Einzelfall war. Immerhin wirkte Ben Affleck auch schon bei der Premiere von JLos Film "Shotgun Wedding" am 18. Jänner nicht gerade in Feierlaune, als er dabei erwischt wurde, wie er seine Frau vor der Kamera wütend anschnaubte.

Jennifer Lopez: Alles für die Show?

So glamourös die Musikerin und der Schauspieler ihre Reunion nach außen auch inszenieren würden - hinter den Kulissen soll das Verhältnis gar nicht so perfekt sein, hatte ein vermeintlicher Insider gegenüber dem US-Klatschblatt Star schon vor zwei Jahren behauptet. "Sie haben es meisterhaft geschafft, ein Märchen in die Welt zu projizieren, in dem sie sich wieder Hals über Kopf verliebt haben, aber es ist für sie alles eine Art Spiel und eine andere Geschichte, wenn die Kameras ausgeschaltet sind", wurde damals die anonyme Quelle zitiert.

Über Lopez hieß es sogar, sie würde ihre Beziehung zu Affleck ausnutzen, um ihrem Ex-Verlobten Alexander Rodriguez eines auszuwischen. "Jen würde es leugnen, aber es gibt definitiv eine Seite von ihr, die es genießt, Alex zu ärgern und mit Ben zur Schau zu stellen, was sie hat", so die Quelle.