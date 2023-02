Einblicke in die schwierige Beziehung zwischen Bruce Willis & Ashton Kutcher

"Nun, ich mag nicht alles, was Bruce tut, und ich bin sicher, er findet nicht alles, was ich tue, großartig", kommentierte der "Two and a Half Men"-Star sein Verhältnis zu Willis, räumte aber ein, dass "es für mich jetzt normal ist, mit Bruce zusammen zu sein".

Sie würden gemeinsam tauchen gehen, Skifahren und mit Willis' und Demis Töchtern abhängen. "Wir schauen uns Filme an und reden über Sport", erzählte Kutcher, als er noch mit Moore zusammen war.