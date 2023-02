Cage und Arquette: Eine der verrücktesten On-Off-Beziehungen Hollywoods

2021 traute sich Hollywoodstar Nicolas Cage zum fünften Mal. Im Wynn Hotel in Las Vegas heiratete der Schauspieler seine damals 26-jährige Freundin Riko Shibata. 1995 hatte er erstmals den Bund fürs Leben geschlossen, und zwar mit Schauspielerin Patricia Arquette. Das Ex-Paar führte eine ungewöhnliche On-Off-Beziehung, bevor es sich 2001 scheiden ließ.

Patricia Arquette ließ Nicolas Cage um ihre Gunst werben

Cage und Arquette lernten einander 1987 kennen, im Canter's Deli in Los Angeles, Kalifornien. Cage war damals so hingerissen von seiner zukünftigen (Ex-Frau), dass er Arquette so ziemlich sofort einen Antrag machte. Die 18-Jährige wollte es ihrem 23-jährigen Verehrer aber nicht so einfach machen, und sie verwickelte Cage laut The Telegraph in eine durchgeknallte Schnitzeljagd. Berichten zufolge bat Arquette Cage, alles Mögliche für sie zu finden, von JD Salingers Autogramm bis zu einer schwarzen Orchidee – und er tat es.