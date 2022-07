Ben Affleck: Alkohol-Rückfall in den Flitterwochen?

Nach ihrer Hochzeit in Las Vegas verbringen Ben Affleck und Jennifer Lopez ihre Flitterwochen in Paris. Und eigentlich müsste für das frisch verheiratete Paar der Himmel voller Geigen hängen, doch es macht sich Sorge breit um Schauspieler Ben Affleck. Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen aus seinem und JLos Liebesurlaub sorgen jedenfalls für Spekulationen - nicht zuletzt, weil Affleck während eines Restaurantbesuchs in Tränen ausbrach und von seiner frisch angetrauten Ehefrau getröstet werden musste.

Ben Affleck: Emotionaler Zusammenbruch in Restaurant

Auf einem Foto ist zu sehen, wie Lopez ihren Mann fest an sich drückt, seinen Kopf streichelt und seine Wange küsst, während dieser in aller Öffentlichkeit Tränen zu vergießen scheint. Es ist nicht bekannt, was zu dem Tränenausbruch geführt hat. Doch auch sonst wirkt der Schauspieler trotz zahlreicher romantischer Momente mit seiner Frau während seines Aufenthalts in der Stadt der Liebe nicht immer bester Laune - so auch, als er sich mit grantiger Miene aus dem Hotelzimmerfenster lehnte, um eine Zigarette zu rauchen.