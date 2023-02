Heidi Klum: Noch ein Baby mit knapp 50 Jahren?

Sieht aus, als hätte da jemand seine Meinung geändert: In ihrer Sendung GNTM hatte Heidi Klum in Bezug auf ein mögliches Baby mit Ehemann Tom Kaulitz noch klargestellt: "Der Backofen ist zu." Mittlerweile schließt das Model, das am 1. Juni seinen 50er feiert, ein weiteres Kind aber nicht mehr aus. Bereits vor einigen Monaten gestand Klum der britischen Sun, dass sie sich vorstellen könnte, doch noch einmal Mama zu werden. "Es zu wollen und es tatsächlich zu können, sind immer zwei verschiedene Dinge", hatte sie da aber klargestellt. Jetzt kam Klum, die bereits vier Kinder hat, erneut auf ihren neu entfachten Babywunsch zu sprechen.

Ein Baby mit Tom Kaulitz? "Ich sage Ja", so Klum

In der "Jennifer Hudson Show" wurde Heidi Klum gefragt: "Würdest du je ein weiteres Baby bekommen?" Mit einem Schild, auf dem jeweils "Ja" und "Nein" geschrieben stand, konnte die GNTM-Chefin antworten. Klum hielt die Spannung aufrecht, indem sie das Schild mehrfach hin und herdrehte, als wäre sie unschlüssig.

"Ich habe nach jedem Kind acht Monate gestillt und dann war ich wieder schwanger. Und das dreimal hintereinander", erzählte sie und enthüllte dann, dass sie weiteren Nachwuchs mittlerweile nicht mehr ausschließe, denn schließlich entschied sie sich für die Seite des Schildes mit der Aufschrift "Ja".

"Aber jetzt hatte ich ja eine lange Pause, also sage ich Ja", begründete sie ihre Entscheidung.