Tränen-Ausbruch im Restaurant: Lopez muss Affleck in Flitterwochen trösten

Nach ihrer Hochzeit in Las Vegas sind Ben Affleck und Jennifer Lopez in die Flitterwochen nach Paris gejettetet. Page Six veröffentlichte kürzlich Fotos, auf denen die Sängerin und der Schauspieler durch Paris spazieren. Nach der Ankunft in Frankreich stand unter anderem auch ein romantisches Abendessen in einem Edel-Restaurant an, berichtete People. Inzwischen turtelt das Paar bereits seit einigen Tagen in der Stadt der Liebe - neue Paparazzi-Aufnahmen sorgen jedoch Spekulationen. Denn Ben Affleck brach während eines Restaurantbesuchs in Tränen aus. Seine frisch angetraute Ehefrau musste ihn trösten. Der intime Moment wurde von einem Fotojäger für die Ewigkeit festgehalten und sorgt nun für Schlagzeilen.

Tränen in den Flitterwochen: Was Ben Affleck wohl zum Weinen brachte?

Der "Batman"-Star zeigte sich von seiner emotionalen Seite und schien während eines Dinners in Paris mit seiner Frau zu weinen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Lopez ihren Mann fest an sich drückt, seinen Kopf streichelt und seine Wange küsst, während dieser in aller Öffentlichkeit Tränen zu vergießen scheint.