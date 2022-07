Alicia Vikander: Tiefpunkt ihres Lebens am Höhepunkt ihrer Karriere

Seit Jahren ist die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander in Hollywood dick im Geschäft - was sie nicht zuletzt ihrer Oscar-Auszeichnung als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "The Danish Girl" (2015) zu verdanken hat. Auch privat hat die 33-Jährige das große Los gezogen: Vikander ist seit 2017 glücklich mit dem deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender verheiratet, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat.

Alicia Vikander über Karriere-Höhepunkt: "Ich war allein"

Der internationale Erfolg hatte aber auch Schattenseiten, wie die Schauspielerin in einem Interview enthüllte. Im Gespräch mit The Times blickte Alicia Vikander auf eine schwierige Zeit in ihrem Leben zurück. Am Höhepunkt ihrer Karriere sei sie "am traurigsten" gewesen, gab Vikander in dem Interview zu.