Seltenes Bikini-Selfie: Jennifer Aniston verschickt ungeschminkt Urlaubsgrüße

Ohne Sonnenschutz geht die Schauspielerin übrigens nicht mehr in die Sonne. 2017 hatte die Stilikone der 90er gegenüber Now to Love erzählt, ihr größte Beauty-Sünde sei exzessives Sonnenbaden gewesen. "Mein größtes Beauty-Bedauern ist die Menge an Sonnenbädern, die ich früher ohne Sonnencreme gemacht habe. Ich meine, Babyöl? Was habe ich mir dabei gedacht? … Ich liebte es, braun zu sein – ich liebte es, ich liebte es, ich liebte es."