Prinzessin Kates jüngster Auftritt wäre für Queen Elizabeth undenkbar gewesen

Prinzessin Kate lenkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit derzeit vermehrt auf das Thema psychische Gesundheit. Vor wenigen besuchte die künftige Königin Großbritanniens etwa eine Volksschule und sprach mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern über die Bedeutung von Beziehungen und Gefühlen. "Es war wunderbar, hier mit so vielen Kindern über die wichtigen Menschen in ihrem Leben zu sprechen", so Kate in einem auf Youtube veröffentlichten Video.