Prinzessin Dianas Freundin: "Ehe mit Charles war arrangiert"

"Ich wei√ü, dass es oft wie ein wirklich fremdes Konzept erscheinen kann, aber die meisten Ehen selbst in der heutigen Welt werden arrangiert, wenn man sich die Weltbev√∂lkerung ansieht", f√ľhrte die Filmemacherin weiter aus und f√ľgte hinzu, dass dies auch in der britischen Royal Family lange Brauch war: "Es ist noch gar nicht so lange her, dass es sogar in Gro√übritannien so etwas wie die Norm war."

Das Liebesleben der Jemima Khan

Jemima wuchs in London auf. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie Englisch an der University of Bristol, als sie 1993 den bekannten pakistanischen Cricketspieler Imran Khan kennenlernte. Das Paar heiratete 1995 in Paris. Dianas Freundin konvertierte f√ľr ihren Mann zum islamischen Glauben und zog zusammen mit Khan nach Pakistan, wo sie neben der britischen auch die pakistanische Staatsb√ľrgerschaft annahm. Mit Imran Khan hat die 49-J√§hrige zwei S√∂hne. Im Juni 2004 lie√üen sich Jemima und Imran Khan scheiden.

Von 2004 bis 2007 unterhielt Jemima Khan eine Beziehung mit dem britischen Schauspieler Hugh Grant. Von September 2013 bis September 2014 war sie mit dem Komiker Russell Brand. Ende 2014 nahm sie wieder ihren Geburtsnamen Goldsmith an.