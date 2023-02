König Charles: Rückzug am Tag, der das Leben seiner Mutter veränderte

Queen Elizabeth II wäre am Montag seit genau 71 Jahren im Amt gewesen. Sie hatte nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI am 6. Februar 1952 den Thron bestiegen.

König Charles, der aktuell auf dem Thron sitzt, und der Rest der königlichen Familie verbrachten das erste Thronjubiläum der Queen nach ihrem Tod zurückgezogen im privaten Kreis. Auftritte standen keine an. Zu Lebzeiten verbrachte Elizabeth ihren Jahrestag traditionell in ihrem Anwesen in Sandringham, wo auch ihr Vater starb.