Prinz George nach wichtiger Schullektion "verwirrt"

Für Prinz William und Ehefrau Kate hat sich in den vergangenen zwölf Monaten viel getan. Sie mussten sich von Queen Elizabeth verabschieden, bekamen neue Aufgaben und Titel übertragen und zogen vom Kensington-Palast in London ins Adelaide Cottage in Windsor. Kates und Williams Kinder Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis begannen im Herbst in einer neuen Schule. Zuvor besuchten die Mini-Royals die Thomas's in Battersea School. Ihren Eltern soll es ein Anliegen sein, dass die drei wie jeder andere Schüler und jede andere Schülerin behandelt werden. William verriet einst, dass ein Umweltschutz-Projekt seinen ältesten Sohn einmal fragend zurückließ.

Gereinigter Weg schnell wieder voller Müll

"George hat der Schule kürzlich Müll gesammelt und es verwirrte ihn, dass der ganze Müll auf derselben Route am nächsten Tag wieder da war. Er versuchte zu verstehen, woher das alles kam", so William 2021 im Gespräch mit BBC.