Image-Krise: Engagiert Meghan Harvey Weinsteins PR-Spezialisten?

"Dunkle Magie" Hollywoods

Eine Hollywood-Firma mit Historie: Zu vergangenen Klienten zählten unter anderem Harvey Weinstein und Michael Jackson. Aber nicht nur skandalträchtige Namen stehen in der Kundenkartei. Auch Stars wie Justin Timberlake, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Natalie Portman und Leonardo DiCaprio schätzen Sunshine Sachs' Dienste, so Sun. In Hollywood sollen sie berühmt berüchtigt für ihre "Dunkle Magie" sein und nicht vor schmutzigen Tricks zurückschrecken.

Die Agentur soll Meghan allerdings schon während ihrer Schauspielkarriere sowie ihrer Zusammenarbeit für die September-Vogue beraten haben. Ganz aus dem Blauen kommt die Verbindung also nicht, auch wenn britische und US-Medien schreiben, der Auftrag sei hinter dem Rücken des Palastes erteilt worden und würde ihr deswegen nur noch mehr Probleme einhandeln. Krisenberater hin oder her, für Meghan wäre es schön, eine kleine Auszeit von ihrer Million an Kritikern zu haben.