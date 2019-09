Nach Privatjet-Kritik: Prinz Harry für nachhaltigen Tourismus

Prinz Harry (34) lancierte am Dienstag in Amsterdam eine Initiative für nachhaltigen Massentourismus - und stellte sich im gleichen Atemzug der Kritik an seinen wiederholten Flügen in Privatjets.

"Wir müssen schnell etwas ändern", so der Prinz. Die Zunahme von Massentourismus an sensiblen Orten der Erde sei zwar unvermeidlich, müsse aber anders gestaltet werden. Touristen müssten nicht lediglich nehmen, sondern im Gegenzug auch einen positiven Effekt am Reiseort zurücklassen. Ziel sei es, "Orte zu bewahren, das Gedeihen lokaler Gemeinschaften zu gewährleisten und Wildtiere und die Umwelt durch verantwortungsbewusste Praktiken zu schützen", erklärte Harry.

Statement zu Privatjet-Kritik