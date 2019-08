Wutrede: Elton John ergreift heftig Partei für Harry und Meghan

In den letzten Tagen wurden Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie zuerst in Ibiza, danach in Südfrankreich gesichtet. Nun meldete sich Musik-Star Elton John via Facebook zu Wort und erklärte, dass die kleine Familie in seiner Villa in Nizza urlaubte. Gleichzeitig bezeichnete er die darüber kursierenden Berichte als "verzerrt" und "böswillig".

" Prinz Harrys Mutter, Prinzessin Diana von Wales, war eine meiner engsten Freundinnen. Ich fühle mich zutiefst verpflichtet, Harry und seine Familie vor dem unnötigen Eindringen der Presse zu schützen, das zu Dianas frühzeitigem Tod beigetragen hat."