Fünf Dinge über die Meghan mit Michelle Obama gesprochen hat

3. Was Meghan am Gespräch mit Michelle bereut

"Wenn ich gewusst hätte, dass Michelle das Interview so großzügig gestalten würde, wären meine Fragen länger, prüfender und insgesamt ansprechender gewesen", gab Meghan ebenfalls in ihrem Vorwort zu. "Ich hätte sie angerufen und die Scherze mit in die Seiten aufgenommen - das Lachen und Seufzen und das Ping-Pong des Dialogs."

Stattdessen fand das Interview zwischen Michelle und Meghan via Mail statt.

4. Warum Michelle Obama ihre Karriere an den Nagel hängte

Als die Ex-First-Lady ihrem späteren Ehemann und Präsidenten Barack Obama zum ersten Mal begegnete, war sie in einer Chicagoer Anwaltskanzlei angestellt. Von dort wechselte sie in die Stadtverwaltung und wurde dann wiederum Dekanin der Studienkanzlei an der dortigen Universität.

Die Stelle in der Anwaltskanzlei habe sie ursprünglich angestrebt, weil sie das Rechtswesen als "Job für gute, respektable Leute" betrachtete. Doch das sei noch nicht ihr richtiger Weg gewesen, erklärte Michelle Meghan: "Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um auf meine Intuition zu hören und einen Weg zu finden, der besser zu mir passt, von innen und außen."

5. Das Mädchen mit den Boxhandschuhen

"Als ich noch in der Grundschule war, kaufte mein Vater meinem Bruder ein Paar Boxhandschuhe. Aber als er aus dem Laden nach Hause kam, trug er nicht eines, sondern zwei Paar Handschuhe. Er wollte seinem Sohn nicht das Boxen beibringen, ohne sicherzustellen, dass seine Tochter auch einen linken Haken schlagen kann", schrieb Obama. "Ich war ein bisschen jünger und ein bisschen kleiner als mein Bruder, aber ich habe mit ihm Schritt gehalten."