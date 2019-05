Michelle Obama veröffentlicht Essay über Kindererziehung

Kinder sollen eigene Stimme nutzen dürfen

Ihr sei heute klar, wie wichtig diese Art von Freiraum für Kinder sei, so die Autorin der Autobiografie "Becoming". Besonders für Mädchen, "die selbst diese Flammen in sich tragen - Flammen, die die Welt versuchen könnte, zu verdunkeln", solle man dabei unterstützen, ihre eigene Stimme zu nutzen.

Dabei liege es an den Müttern und Mutterfiguren, "den Mädchen in unseren Leben diese Art der Unterstützung zu geben, die ihre Flamme am Brennen hält und ihre Stimmen stärkt - nicht unbedingt mit unseren eigenen Worten, aber um sie die Worte selbst finden zu lassen."