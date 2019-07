Furchtlose Frauen: Herzogin Meghan als Gast-Redakteurin bei Vogue

Harry steuerte Interview bei

Auch Meghans "offenes Gespräch" mit der früheren US-First Lady Michelle Obama und Prinz Harrys Interview mit der Primatenforscherin Jane Goodall seien in der Ausgabe zu finden. Die britische September-Vogue kommt am 2. August an die Kiosks und ist vorher im Download erhältlich. Meghan selbst habe nicht auf dem Cover erscheinen wollen, weil sie das als "prahlerisch" empfunden hätte, verriet Vogue-Chefredakteur Edward Enninful.