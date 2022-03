"Playboy"-Gründer Hugh Hefner: Langjährige Liebesbeziehung mit einem Mann

Seit 24. Jänner läuft in Amerika die 10-teilige Enthüllungsdokumentation "Secrets of Playboy" über Hugh Hefner. Darin kam der in 2017 verstorbene Medienmogul bisher alles andere als gut weg. Das aktuelle Führungsteam des "Playboy"-Unternehmens verurteilte die angeblichen "abscheulichen Handlungen" des Gründers in einem offenen Brief bereits vor der Premiere der Doku-Reihe. Etliche Ex-Partnerinnen und ehemalige Mitarbeiter meldeten sich im Zuge der Fernsehproduktion gegen Hefner zu Wort. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, er habe Frauen mit Drogen gefügiger gemacht und sie unter Einfluss nackt fotografiert, um sie dann mit den Fotos zu erpressen.

Doch auch über Hefners Privatleben kamen nun Geheimnisse ans Licht, welche so bisher nicht bekannt waren. Angeblich soll der "Playboy"-Gründer, der international für seine vielen Verhältnisse mit etlichen Frauen bekannt war, auch Liebes- sowie sexuelle Beziehungen mit Männern gehabt haben.

Hugh Hefner: Geheime Beziehungen mit Männern?

Wie in einer neuen Folge der Enthüllungsdoku über Hugh Hefner und seine "Playboy"-Welt erzählt wurde, soll sich der Unternehmer nicht nur zum weiblichen Geschlecht hingezogen gefühlt haben.