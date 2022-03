Joey Kelly enthüllt Familiengeheimnis: "Schwester hat es erst mit 25 erfahren"

In den 1990er-Jahren wurde die Band "The Kelly Family" mit Hits wie "An Angel" weltbekannt. Trotz der internationalen Prominenz der einzelnen Bandmitglieder, wissen eingefleischte Fans vielleicht nicht alles über die musikalische Familie. Denn so manch Detail über ihre Eltern war selbst den Kelly-Geschwistern lange Zeit nicht bekannt.

Joey Kelly: "Bin erst mit 13 Jahren aufgeklärt worden"

In der "NDR Talk Show" am 11. März sprach Joey Kelly nun darüber, dass nicht alle seine Geschwister von der gleichen Mutter stammen. Dass dieser Umstand geheim vor Joey und seinen Geschwistern geheim gehalten wurde, war bisher nicht bekannt.

Insgesamt zwölf Kinder zog Familienoberhaupt Daniel Jerome "Dan" Kelly groß. Dass Joeys Vater vor seiner Ehe mit der US-amerikanischen Tänzerin Barbara-Ann Suokko schon einmal verheiratet war, galt aber lange Zeit als Tabu-Thema, das in der Großfamilie nicht thematisiert wurde. "Ich bin erst mit 13 Jahren von meinem Cousin aufgeklärt worden, dass meine vier älteren Geschwister nicht von meiner Mutter kamen", enthüllte der Sänger in der Sendung.