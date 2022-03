Besorgniserregendes Gerücht um "Friends"-Star Matt LeBlanc

Bestätigt wurden die Behauptungen um LeBlancs vermeintliche Trennungs-Krise bisher nicht aber nicht. Ob seine Fans tatsächlich Grund zur Sorge haben, ist demnach nicht gewiss - denn es ist durchaus möglich, dass sich das US-Klatschblatt von den neuen Paparazzi-Fotos des ehemaligen Frauenschwarms bloß zu einer haltlosen Klatschgeschichte hinreißen ließ.

Der große Sprung auf die Leinwand blieb aus

Beruflich wollte es bei dem ehemaligen Serien-Star nach dem "Friends"-Aus im Gegensatz zu seiner früheren Kollegin Jennifer Aniston aber nicht so recht klappen. Versuche, sich im Kino zu etablieren, blieben bisher erfolgslos. Der Film "Lost in Space", in dem LeBlanc 1998 zu sehen war, wurde sogar mit dem gefürchteten Anti-Filmpreis, der Goldenen Himbeere, ausgezeichnet.

Danach versuchte sich Matt LeBlanc auch als Produzent, 2006 bei "The Prince" und 2010 bei "Jonah Hex". 2012 gab's dann endlich mal wieder Grund zur Freude, als LeBlanc für die Sitcom "Episodes" einen Golden Globe erhielt. Seit 2016 ist der US-Schauspieler in der CBS-Serie "Man with a Plan" zu sehen.

2003 hatte Matt LeBlanc seine langjährige Freundin Melissa McKnight geheiratet, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. 2006 kam es zur Trennung und einer drauffolgenden Scheidung. Kurz danach war LeBlanc war er mit seiner Schauspielkollegin Andrea Anders liiert, die auch in der Sitcom "Joey" mitspielte. Von Anders hat sich LeBlanc 2014 getrennt.

