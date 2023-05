Heimliches Machtspiel? Wilde Theorie über Meghan und Kate

So kann man auch in der neuen Disney-Verfilmung des Zeichentrickklassikers "Arielle, die Meerjungfrau" einen vermeintlichen Seitenhieb gegen Prinzessin Kate heraushören. Als die kleine Meerjungfrau, mit der sich Meghan im Rahmen ihres großen TV-Interviews mit Oprah Winfey einst verglich, nach ihrem Namen gefragt wird, lehnt sie die Vorschläge "Diana" und "Catherine" ab – was man als Abwertung von Prinzessin Catherine werten könnte.

Herzogin Meghan und Prinz Harry verkehren in Kalifornien in Kreisen, zu denen neben Chopra auch Stars wie Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz und eben Oprah Winfrey zählen. Im April hat Meghan einen Vertrag bei der Hollywood-Agentur WME unterschrieben. 2020 wurde zudem der Dokumentarfilm "Elefanten" auf dem neuen Streamingkanal Disney+ veröffentlicht, dem Meghan einen Part als Erzählstimme aus dem Off übernimmt. Dass Meghan auch zu Disney berufliche Verbindungen hat, gibt Raum für Spekulationen.

Die Boulevardpresse fragt sich, ob die Hiebe gegen Catherine bloßer Zufall sind oder ob vielleicht Meghan mit ihren Kontakten zu den Reichen und Schönen in der Filmfabrik Einfluss ausübe. Dass die Meghan, Herzogin von Sussex, trotz ihrer Kontakte wirklich so einflussreich sein könnte, ist aber wohl eher unwahrscheinlich. Zudem werden im US-TV auch auf die Kosten von Meghan und Harry Witze gemacht - wie zuletzt in einer Episode von "South Park".