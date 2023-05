Erste Fotos nach Krönung: Harry & Meghan bei Date mit Gwyneth Paltrow

Es war ein kurzer Aufenthalt in seiner Heimat, als Prinz Harry nach Großbritannien reiste, um der Krönung seines Vaters Charles III. beizuwohnen. Keine 48 Stunden verbrachte der 38-Jährige in England, bevor er nach Kalifornien zu seiner Frau Meghan und seinen Kindern Lilibet und Archie zurückflog, der am Krönungstag (6. Mai) seinen vierten Geburtstag gefeiert hat. Nun wurde das Herzogpaar von Sussex erstmals seit Harrys Rückkehr in die USA gemeinsam in Montecito in der Öffentlichkeit gesichtet.

➤ Lesen Sie hier mehr: Charles hatte es angeblich "satt", dass sich Camilla bei Krönung über Harry beschwert

Meghan & Harry: Date mit Gwyneth Paltrow...

Fotos, die zuerst von TMZ veröffentlicht wurden, zeigen Meghan und Harry im entspannten Freizeitlook. Am Freitag ist das Paar in einem Sushi-Restaurant speisen gewesen und wurde beim Betreten des Lokals von Paparazzi geknipst.