Kate Winslet: Seltener gemeinsamer Auftritt mit Tochter Mia

Die Verleihung der britischen TV-Preise dürfte für Oscar-Preisträgerin Kate Winslet ("Titanic", "Der Vorleser") nicht nur eine besondere Erfahrung gewesen sein, weil sie als Gewinnerin hervorging. Die Schauspielerin zeigte sich auch Seite an Seite mit Tochter Mia Threapleton auf dem roten Teppich. Und das nicht ohne Grund: Die beiden sind zusammen im Streifen "I am Ruth" zu sehen.

Winslet fordert schärfere Strafen gegen Hass im Netz

Winslet ist auch Co-Autorin des Films, der sich mit psychisch kranken jungen Menschen in Großbritannien beschäftigt. "'I am Ruth' wurde für Eltern und deren Kinder gedreht, für Familien, die sich als Geiseln der Gefahren der Online-Welt fühlen, für Eltern, die gerne mit ihren Teenagern kommunizieren würden, es aber nicht mehr können", sate Winslet am Rande der Veranstaltung am Sonntag. Der Film sei auch für junge Menschen, die nach sozialen Medien "und ihrer dunklen Seite" abhängig seien, sage die Schauspielerin. Hier sehen Sie den Trailer: