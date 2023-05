So haben Rebel Wilson, Reese Witherpoon und andere Stars den Muttertag gefeiert

Die Tochter von Schauspielerin Priyanka Chopra und Popstar Nick Jonas kam im Jänner 2022 zur Welt. "Sie ist einfach unglaublich. Was für ein Geschenk ein Baby doch ist", sagte der einmal in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon. Zum Muttertag streute sie den Frauen in ihrer Familie Rosen: "Ich bin so glücklich, stets Mutterliebe gespürt zu haben. Meine Mutter ist die stärkste Frau, die ich kenne. Und ihre Mutter war es auch. Ich stamme von Kriegerinnen ab und hatte das Glück, von vielen von ihnen erzogen zu werden. Meine Mutter, meine Tanten, meine Großmütter. Danke, Mama, du bist das größte Geschenk in meinem Leben", schrieb Chopra auf Instagram.