Charles hatte es angeblich "satt", dass sich Camilla bei Krönung über Harry beschwert

Harry selbst zeigte sich während der Zeremonie in der Westminster Abbey durchaus fröhlich. Böse Blicke suchten Beobachterinnen und Beobachter vergebens.

Seine Ankunft ging inmitten anderer Royals fast unter. Auch auf besondere Kleidung verzichtete Harry, lediglich einige Orden baumelten an seinem dunklen Anzug - Andenken an seinen zweifachen Kampfeinsatz in Afghanistan.

Aussöhnung fraglich

Auf dem Weg in die Kirche unterhielt sich Harry mit Edoardo Mapelli Mozzi, dem Ehemann seiner Cousine Prinzessin Beatrice. Drin saß er dann in der dritten Reihe zwischen dem Gatten von Cousine Prinzessin Eugenie, Jack Brooksbank, und Prinzessin Alexandra, einer Cousine seiner Großmutter Queen Elizabeth II. Diese Mitglieder der Royal Family spielen in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle, mit prominenteren Verwandten war Harry nicht zu sehen.

Direkt nach dem Auszug des Königspaars sprang Harry in eine Limousine mit getönten Scheiben, die ihn mit Polizeieskorte zum Flughafen Heathrow brachte. Nur eine Stunde nach Ende des Gottesdiensts soll der Königssohn bereits im Flieger zurück in die USA gesessen sein. Ob Harry ohnehin nicht zum privaten Lunch der Familie im Buckingham-Palast geladen war, wurde nicht bekannt. Klar war aber, dass er keinen Platz für das royale Gruppenbild auf dem Palast-Balkon erhalten hätte.

Es bleibt weiter fraglich, inwiefern Harrys Blitzbesuch in Großbritannien dabei helfen konnte, die Spannungen mit dem Rest der Familie zu glätten.