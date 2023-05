Florian Silbereisen zeigt sich verliebt auf Bootstrip: Neue Freundin?

Getuschelt wurde schon länger. Nun ist es durch einen Bericht der Bild-Zeitung gewissermaßen amtlich. Viereinhalb Jahre nach der Trennung von Helene Fischer zeigt sich Entertainer Florian Silbereisen (41) mit einer neuen Frau an seiner Seite. Das deutsche Boulevardblatt veröffentlichte Fotos der beiden auf einem Motorboot, mit dem sie – offenbar am Pfingstmontag – über einen See schipperten. Die Bilder zeigen, wie Silbereisen den Arm um die Schultern der blond-brünetten Frau legt, während sie das Boot steuert.

Laut dem Bericht handelt es sich um eine Frau namens Sara. Die Mittdreißigerin arbeitete im Hotel "Seerose" am Fuschlsee (Szbg.), wo Silbereisen demnach regelmäßig Freunde besuchte. Im Frühjahr 2022 soll Sara den Job als Kellnerin aufgegeben haben und zu Silbereisen gezogen sein.

Domizil am Mondsee

Der Schlager-Moderator lebt am Mondsee im oö. Salzkammergut, wie er kürzlich bei der ORF-Frühstückssendung "Guten Morgen Österreich" erzählt hat. Schon Anfang des Jahres kursierten Berichte, dass Silbereisen seine neue Liebe in Österreich gefunden habe.

Bereits seit Ende 2021 sollen die beiden ein festes Paar sein. „Bild“ bezieht sich auf einen „Freund des Paares“, der folgendermaßen zitiert wird: „Bei Flo und Sara wurde in kleinen Schritten aus einer Bekanntschaft Freundschaft und dann Liebe. Sara ist kein Püppchen, die ihren berühmten Freund anhimmelt. Sie ist sympathisch und charmant, aber auch praktisch und bodenständig.“

Für die gemütliche Bootsfahrt brauchte der "Traumschiff"-Kapitän Silbereisen übrigens keinen Bootsführerschein, weil es sich um ein entsprechend gering motorisiertes Elektroboot handelt.