Mit wem Florian Silbereisen backstage kuschelt

Schlagerstar Florian Silbereisen hat sein Herz verschenkt. Und zwar an einen süßen Vierbeiner. Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, war bei den Vorbereitungen zu Silbereisens Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", die am Freitag, dem 2. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, ein kleiner Hund mit dabei.

Florian Silbereisen: Hund leistet ihm hinter den Kulissen Gesellschaft

"Ich bin Glenn, ich erlebe in diesem Jahr zum ersten Mal Weihnachten, weil ich erst im Mai auf die Welt gekommen bin. Die haben mir gesagt, dass heute Abend viele Millionen Menschen gemeinsam mit uns Advent feiern, weil mein Flori, den alle hier Herr Silbereisen nennen, da draußen ein ganz großer Star ist", stellt die Bild den Schnauzer vor und veröffentlicht Fotos, auf denen das Hundi mit Flori backstage zu sehen ist.