Liebesgeständnis im TV: Beatrice Egli flirtet in Show mit Kollegen

Über das Privatleben von Beatrice Egli ist wenig bekannt - dafür wird umso mehr spekuliert. Aktuell sorgt ihr jüngster Auftritt in ihrer TV-Show für Gesprächsstoff. Darin flirtete die Musikerin nämlich ganz unverhohlen mit einem Kollegen, der in der Sendung zu Gast war.

Beatrice Egli zu Bastian Baker: "War ein bisschen verliebt in dich"

Am Samstag, dem 26. November, ging die zweite Ausgabe der "Beatrice Egli Show" auf Sendung, die von Egli moderiert wird und in der die Sängerin einem ihrer Gäste ein unerwartetes Liebesgeständnis machte. Neben Andrea Berg, Chris Norman, und Henning Krautmacher war auch der Schweizer Singer-Songwriter und Gitarrist Bastian Baker in der Show zu Gast.

Egli zeigte sich von dem 31-Jährigen ganz begeistert und flirtete vor Studiogästen und Kameras mit ihrem feschen Musikerkollegen. "Hätte mal jemand meinem 20-jährigen Ich gesagt: 'Du wirst mal auf einem Sofa mit Bastian Baker sitzen, ich hätte es damals nicht geglaubt'", schwärmte Egli von ihrem Gast. "Träume werden wahr in dieser Sendung", meinte die ehemalige DSDS-Gewinnerin. Die Sängerin verriet, dass sie Baker bei einem seiner Konzerte in der Schweiz kennengelernt hätten. "Ich war ein bisschen verliebt in dich", gestand Egli ihrem Gast bei dieser Gelegenheit - was mit Applaus vom Publikum bejubelt wurde.

"Und jetzt nicht mehr?", bohrte Baker daraufhin frech nach. Eine klare Antwort ließ sich Egli aber nicht entlocken. "Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen", teile sie ihrem Kollegen mit - womit sie die Gerüchteküche brodeln ließ.