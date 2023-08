Europas Promi-Hot-Spot: In welchen Lokalen man hier Pitt, Cruise & Clooney trifft

Zusammen mit seinen Co-Stars und anderen Mitarbeitern, die am Film arbeiteten, habe er Bier im idyllischen "Globe Inn" am Ufer des Grand Union-Kanals getrunken.

"Brad liebt traditionell englische Dinge, einschließlich eines wirklich schönen Pubs", behauptet der Insider. "Es war eine Woche lang wegen Dreharbeiten geschlossen, aber Brad hat es dort einfach genossen, also blieb er nach den Dreharbeiten und genoss einen Drink."

Der Star war Anfang des Monats auch in der Royal Box in Wimbledon zu Gast, um dem Herrenfinale von Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic beizuwohnen.

Tom Cruise

Einer, der ebenfalls regelmäßig in England weilt, ist "Mission Impossible"-Star Tom Cruise. Der Schauspieler betrachte sich mittlerweile gar als "Ehrenbrite und hat sich in alles von Großbritannien verliebt", so eine Quelle, die mit dem 61-Jährigen einmal zusammengearbeitet hat, gegenüber Mail On Sunday.

"Seine Tochter lebt hier, er genießt eine gute Tasse Kaffee und er liebt die Tatsache, er selbst sein zu können", heißt es über den Action-Star, der sich in Großbritannien auch schon einen engen Freundeskreis aufgebaut haben soll.

Seinen 60. Geburtstag feierte der US-Amerikaner im "Soho Farmhouse" in den Cotswolds. Weilt er in London, bewohnt Cruise eine Penthouse-Wohnung mit sechs Schlafzimmern in Knightsbridge mit Blick auf den Hyde Park, wo er mit tief in die Augen gezogener Baseballkappe frühmorgens mit seinem Personal-Trainer joggt.