Erster Todestag von Prinz Philip: Royals teilen emotionales Video

Um ihm zu gedenken, wurde auf den offiziellen Social Media Seiten der Royal Family ein Nachruf-Video geteilt. Darin finden sich diverse Aufnahmen aus dem Leben des Herzogs von Edinburgh. Über das Video wurde das Gedicht "The Patriarchs – An Elegy" von Simon Armitage gesprochen. "Wir erinnern uns an Seine Königliche Hoheit, den Herzog von Edinburgh, an seinem ersten Todestag", wurde zum Video hinzugefügt.